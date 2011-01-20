Нужно разработать баннеры разных размеров.

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  2. Баннеры
Закрыт24 заявки314 просмотров

Требуется разработать комплект баннеров всех стандартных разных размеров.

Предпочтение отдаю больше тем, кто зарегистрирован на этом сайте более 1 - 1,5 лет и обязательно хорошее и достойное портфолио!

Обязательно указывайте стоимость и сроки..

14 лет назад
thebosss
Семёнов 
50 лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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