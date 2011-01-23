Сделать 5-6 баннеров для партнерской программы.

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Завершен10 заявок222 просмотра

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры!

Нужно сделать серию флэш баннеров для партнерской программы сайта. Сайт новый, еще не запущен. Всего нужно три формата: кнопка, длинный и квадрат.

Тексты на итальянском языке, переводы текста (чтоб понятней было) скину исполнителю.

Надо проявить инициативу и сделать красиво, потому что я в дизайне не сильна ):

Заплачу половину сразу, половину по исполнении. Или по безопасной сделке.

Всего 5-6 баннеров, все с одинаковым или почти одинаковым дизайном, только тексты разные. В приложении картинка о том чего хочется получить, поредупреждаю, что рисовать не умею..

Срок - неделя.

По 5 USD за баннер.

14 лет назад
vinci
55 лет
14 лет в сервисе
Была
13 лет назад

Выбранный исполнитель

wildbanner
Сергей 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
14 лет назад
$25
2 дня
Спасибо Ивану! Очень приятно было работать, Иван - внимателен к деталям, работает творчески, предожил отличные идеи. Все мои пожелания были учтены, был всегда на связи. Профессиональная работа - быстро и недорого! Рекомендую всем!
Четкое ТЗ , постоянно на связи, нет ни каких задержек ни в оплате ни в утверждении промежуточных робот, с таким заказчиком время выполнения сокращается в двое , за счет ее оперативности и профессионализма,приятна в общении, всем рекомендую.

Заявки фрилансеров

wildbanner
Сергей 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
14 лет назад

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