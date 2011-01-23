Сделать банер для онлайн игры.
Сделать 5-6 баннеров для партнерской программы.
Здравствуйте, уважаемые фрилансеры!
Нужно сделать серию флэш баннеров для партнерской программы сайта. Сайт новый, еще не запущен. Всего нужно три формата: кнопка, длинный и квадрат.
Тексты на итальянском языке, переводы текста (чтоб понятней было) скину исполнителю.
Надо проявить инициативу и сделать красиво, потому что я в дизайне не сильна ):
Заплачу половину сразу, половину по исполнении. Или по безопасной сделке.
Всего 5-6 баннеров, все с одинаковым или почти одинаковым дизайном, только тексты разные. В приложении картинка о том чего хочется получить, поредупреждаю, что рисовать не умею..
Срок - неделя.
По 5 USD за баннер.
Выбранный исполнитель
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