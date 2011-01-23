Ищу исполнителя.

Нужно 2 баннера 728x90.

Баннеры нужны отличного качества, сделанные профессионалом.

На баннере сбоку фото морды собаки. с другого боку - какая нибудь мебель – диван, например.

ТЕКСТ БАННЕРА:

1.

ВНИМАНИЕ, АКЦИЯ!

СКИДКИ НЕДЕЛИ ОТ МЕБЕЛЬРУСИ!

(Буквы на баннере в этом слове меняются на МЕБЕЛИ и обратно)

2.

НЕ УПУСТИТЕ СВОЮ НЕДЕЛЮ!

(Буквы на баннере в этом слове меняются на МЕБЕЛЮ и обратно)

--------

Дополнительная анимация приветствуется (только если она по делу).

Информацию по акции скину дополнительно.

-----

Присылайте, пожалуйста, ваши предложения с ссылками на примеры сделанных ранее работ (баннеров).

Вместе с баннерами нужны будут исходники в PSD