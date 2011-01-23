2 баннера 728x90

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен16 заявок286 просмотров

Ищу исполнителя.

Нужно 2 баннера 728x90.

Баннеры нужны отличного качества, сделанные профессионалом.

На баннере сбоку фото морды собаки. с другого боку - какая нибудь мебель – диван, например.

ТЕКСТ БАННЕРА:

1.

ВНИМАНИЕ, АКЦИЯ!

СКИДКИ НЕДЕЛИ ОТ МЕБЕЛЬРУСИ!

(Буквы на баннере в этом слове меняются на МЕБЕЛИ и обратно)

2.

НЕ УПУСТИТЕ СВОЮ НЕДЕЛЮ!

(Буквы на баннере в этом слове меняются на МЕБЕЛЮ и обратно)

--------

Дополнительная анимация приветствуется (только если она по делу).

Информацию по акции скину дополнительно.

-----

Присылайте, пожалуйста, ваши предложения с ссылками на примеры сделанных ранее работ (баннеров).

Вместе с баннерами нужны будут исходники в PSD

14 лет назад
anb2005
Андрей 
42 года
19 лет в сервисе
Был
12 лет назад
3 отзыва

Выбранный исполнитель

alpet
46 лет
16 лет в сервисе
Был
6 часов назад
14 лет назад
$25
1 день
Искал профессионала. Нашел. Алексей, все сделал качественно и быстро!
Интересное задание, четкая формулировка задачи. Было приятно работать.

Заявки фрилансеров

alpet
46 лет
16 лет в сервисе
Был
6 часов назад
14 лет назад

  • Похожие заказы

  • Сделать 5-6 баннеров для партнерской программы.

    Здравствуйте, уважаемые фрилансеры! Нужно сделать серию флэш баннеров для партнерской программы сайта. Сайт новый, еще не запущен. Всего нужно три формата: кнопка, длинный и квадрат. Тексты на итальянском языке, переводы ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Нужно разработать баннеры разных размеров.

    Требуется разработать комплект баннеров всех стандартных разных размеров. Предпочтение отдаю больше тем, кто зарегистрирован на этом сайте более 1 - 1,5 лет и обязательно хорошее и достойное портфолио! ...

    Баннеры24 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Разработать баннер для мужского интернет-магазина.

    $70

    Необходимо разработать / создать баннер для мужского интернет магазина. Флеш 200х300 и Гиф заглушка 200х300. Предпочтение отдаю больше тем, кто зарегистрирован на этом сайте более 1 - 1,5 лет ...

    Баннеры2 исполнителя
    Закрыт
    14 лет назад

  • Разработка 2-х Flash баннеров

    Для представления задач открываем сайт: www.smart-sim.ru Внимание акцентируем на верхней статичной панели с бекграундом в виде карты мира. 1. Реализовать Flash баннер из поочередно сменяющихся надписей: Роуминг в 10-15 раз выгоднее, ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Swish to Flash

    Есть 2 баннера, сделаны в SWISH. Надо сделать такие же (абсолютно такие же!) в Flash (CS3 или CS4), в формате *.fla Обязательно при этом сохранить резиновость и не превысить общий суммарный ...

    Баннеры7 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Из гифки флеш

    Нужно сделать из гифки что в атаче флешь баннер который будет весить 50килобайт

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Разработка баннера 2-х размеров Flash

    Добрый день ! Необходимо разработать баннер в 2х размерах .В приложении все материалы и описание сценария баннера. В приложении также есть пример таких баннеров (размеры те же и стиль примерно такой) ...

    Баннеры12 заявок
    Закрыт
    14 лет назад