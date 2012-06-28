Развитие ресурса

Имеется портал, который требует творческого развития.

Портал находится в SEO-застое, если можно так выразиться.

Посещаемость около 100 уникальных ip в сутки, имеет конкретную тематику.

Очень хочется выслушать советы опытных верстальщиков и SЕО-специалистов, которые возможно дадут полезные советы или конкретные предложения по дальнейшему развитию и формированию контента.

Если есть опыт и желание помочь с дельным советом, напишите, буду благодарен.