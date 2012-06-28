Необходимо зарегистрировать сайты в каталогах (есть своя база 5000 каталогов). Учитываться будут успешные регистрации и за каждую успешную регистрацию оплата 5 рублей. Необходимо предоставление отчетности о проделанной работе, списка ...
Развитие ресурса
Имеется портал, который требует творческого развития.
Портал находится в SEO-застое, если можно так выразиться.
Посещаемость около 100 уникальных ip в сутки, имеет конкретную тематику.
Очень хочется выслушать советы опытных верстальщиков и SЕО-специалистов, которые возможно дадут полезные советы или конкретные предложения по дальнейшему развитию и формированию контента.
Если есть опыт и желание помочь с дельным советом, напишите, буду благодарен.
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