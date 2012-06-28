Прогнать по белым каталогам

Добрый день, уважаемые коллеги! Для англоязычного социально-игрового ресурса необходимо продвижение. Как таковых прямых запросов к нему подобрать сложно, то предполагаемая сфера продвижения - это Facebook. От Вас предложения с ценой. Спасибо!