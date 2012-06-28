SMO для сайта Ялюблю.com

Порталу для молодоженов www.Ялюблю.com требуется активная и "белая" раскрутка в соц. сетях (Facebook, VK, Twitter, G+, Одноклассники и дргуих), в блогосфере и тематических форумах.

Раскручивать будем не столько сам сайт, сколько уникальную услугу рунета: составление wish-листа молодоженами, а также доп. ресурсы: составление "карты" свадьбы, отправка приглашений Flash, заказ бесплатных приглашений, возможность получить скидку на свадебное путешествие не менее 10%

Исполнителей будем отбирать на основе брифинга-консультации и выдачи первоначальных рекомендаций на основании предоставленной нами информации. В приложенном файле статья, размещенная в журнале Свадьба в Москве в мае 2012 г. Также рекламные баннеры есть на сайте svadbavpitere.ru/

Целевая аудитория ресурса – молодожены Москвы и СПб