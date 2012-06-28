Необходимо зарегистрировать сайты в каталогах (есть своя база 5000 каталогов). Учитываться будут успешные регистрации и за каждую успешную регистрацию оплата 5 рублей. Необходимо предоставление отчетности о проделанной работе, списка ...
Поиск площадок для размещения статей\ссылок
Всем добрый день. Для долгосрочного сотрудничества ищется человек, в обязанности которого входит:
- поиск качественных площадок по заданной тематике;
- переговоры с вебмастерами, владельцами площадок по вопросу размещения статьи\ссылки на указанный ресурс;
- редактирование статей под условия размещения на найденных площадках;
- отслеживание статуса статьей на площадках;
- ведение отчетности;
- привлечение посетителей с форумов, блогов, твиттеров;
От соискателя работы требуются базовые знания SEO.
Рассмотрю ваши предложения об оплате работы.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗакрыт13 лет назад
Порталу для молодоженов www.Ялюблю.com требуется активная и "белая" раскрутка в соц. сетях (Facebook, VK, Twitter, G+, Одноклассники и дргуих), в блогосфере и тематических форумах. Раскручивать будем не столько сам сайт, сколько уникальную услугу ...Поисковые системы (SEO)4 заявкиЗакрыт13 лет назад
Нужно продвинуть сайт по ремонту телевизоров. Кто в этом силён - жду предложений…Поисковые системы (SEO)23 заявкиЗакрыт13 лет назад
Имеется портал, который требует творческого развития. Портал находится в SEO-застое, если можно так выразиться. Посещаемость около 100 уникальных ip в сутки, имеет конкретную тематику. Очень хочется выслушать ...Поисковые системы (SEO)6 заявокЗакрыт13 лет назад
- $100
Добрый день, уважаемые коллеги! Для англоязычного социально-игрового ресурса необходимо продвижение. Как таковых прямых запросов к нему подобрать сложно, то предполагаемая сфера продвижения - это Facebook. От Вас предложения с ценой. Спасибо!Поисковые системы (SEO)3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Нужен прогон по каталогам (белым, серым), желательно тематики связанной с гостиницами(отелями), но можно и общей. Интересуют сроки, базы и цены. Оплата яндекс деньгами. адрес сайта - http://www.05info.ru/Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗакрыт13 лет назад
Добрый день. Наша компания занимается предоставлением юридических услуг. Меня интересуют следующие услуги: 1. Контент (анализ существующего + дозаполнение сайта); 2. SEO оптимизация и продвижение сайта (15-30 ключевых слов, 2 языка); 3. ...Поисковые системы (SEO)6 заявокЗакрыт13 лет назад
- $100
Тема – книга «Без страха», лидерство, управление и т. д. Нужны за первый месяц – 1000, потом около 1000 в месяц опять же живых пользователей, которые сами интересуются. Конечная цель обоих проектов – увеличение продаж ...Поисковые системы (SEO)5 заявокЗакрыт13 лет назад
- $100
Разработка страницы в facebook. В качестве образца дизайна принять обложку книги + раскрутка этой страницы. Нужны живые пользователи – кол-во – за первый месяц 1000, потом 500-800 в месяц. Контент даем мы.Поисковые системы (SEO)1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Обучение продвижению сайта в инете. Актуальные способы продвижения сайта ( особенности, нюансы)Поисковые системы (SEO)4 заявкиЗакрыт13 лет назад