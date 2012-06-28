Поиск площадок для размещения статей\ссылок

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Закрыт1 заявка113 просмотров

Всем добрый день. Для долгосрочного сотрудничества ищется человек, в обязанности которого входит:

- поиск качественных площадок по заданной тематике;

- переговоры с вебмастерами, владельцами площадок по вопросу размещения статьи\ссылки на указанный ресурс;

- редактирование статей под условия размещения на найденных площадках;

- отслеживание статуса статьей на площадках;

- ведение отчетности;

- привлечение посетителей с форумов, блогов, твиттеров;

От соискателя работы требуются базовые знания SEO.

Рассмотрю ваши предложения об оплате работы.

13 лет назад
madserj86
Сергей 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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