Поиск площадок для размещения статей\ссылок

Всем добрый день. Для долгосрочного сотрудничества ищется человек, в обязанности которого входит:

- поиск качественных площадок по заданной тематике;

- переговоры с вебмастерами, владельцами площадок по вопросу размещения статьи\ссылки на указанный ресурс;

- редактирование статей под условия размещения на найденных площадках;

- отслеживание статуса статьей на площадках;

- ведение отчетности;

- привлечение посетителей с форумов, блогов, твиттеров;

От соискателя работы требуются базовые знания SEO.

Рассмотрю ваши предложения об оплате работы.