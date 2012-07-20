Комплексная SEO-раскрутка сайта.

Необходим специалист по оптимизации и раскрутке сайта. Проект долговременный. Необходим серьезный подход и опыт работы в данном направлении. Исполнитель должен взять на себя вопросы внутренней оптимизации сайта, написания статей, закупки ссылок и т.д. Необходим комплексный подход и желание работать с долгосрочной перспективой. Бюджет и способы оплаты оговариваются в индивидуальном порядке. Просьба в личку не писать, отписывайте заявки в проекте. После выбора исполнителя сам свяжусь для подробного описания проекта.