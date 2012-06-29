Необходимо сделать полный SEO аудит и оптимизацию всех основных страниц сайта которые находятся в разделе: "Мои услуги". И исправить все ошибки. Движок — Word Press. Адрес сайта: http://www.fmliga.ru/ ...
Нужна консультация по Open Graph
Нужна консультация по Open Graph Фейсбука, их метатегам, принципу работы и т.п.
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