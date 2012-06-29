Аудит и внутренняя оптимизация сайта

Необходимо сделать полный SEO аудит и оптимизацию всех основных страниц сайта которые находятся в разделе: "Мои услуги". И исправить все ошибки.

Движок — Word Press.

Адрес сайта: http://www.fmliga.ru/

Жду от Вас — предложений по цене + сроки.

После внутренней оптимизации нужно будет дальнейшее его продвижение... По условиям будем договариваться следующим этапом.