Аудит и внутренняя оптимизация сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт14 заявок200 просмотров

Необходимо сделать полный SEO аудит и оптимизацию всех основных страниц сайта которые находятся в разделе: "Мои услуги". И исправить все ошибки.

Движок — Word Press.

Адрес сайта: http://www.fmliga.ru/

Жду от Вас — предложений по цене + сроки.

После внутренней оптимизации нужно будет дальнейшее его продвижение... По условиям будем договариваться следующим этапом.

WordPress
13 лет назад
halew
37 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

de-seo
Денис 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад
$80
7 дней

Заявки фрилансеров

de-seo
Денис 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад

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