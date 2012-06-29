Продвижение сайта в 1-5 ТОП Яндекс. Тематика- товары для красоты и здоровья, сроки разумные.
Внутренняя оптимизация сайта
Создан интернет магазин на prestashop, tiamo.od.ua который надо довести до ума.
- настроить магазин под поисковую оптимизацию
- тайтлы, дескрипшны и прочая важная атрибутика каждой странички
От вас: предложение с ценой на почту [email protected] и сроками. Оплата наличкой. В течение одной рабочей недели принимаю заказы.
Писать на почту.
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