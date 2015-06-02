Оптимизировать HTML-сайт

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Завершен12 заявок209 просмотров

Оптимизировать сайт http://vivozim-musor.kiev.ua/ под данные ключевые слова:

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Сайт будет продвигаться в www.rookee.ru

HTML
13 лет назад
maxifast
46 лет
17 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад

Выбранный исполнитель

Zidiz
Ольга 
41 год
18 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
13 лет назад
$100
7 дней
Максим, добропорядочный заказчик. Рекомендую

Заявки фрилансеров

Zidiz
Ольга 
41 год
18 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
13 лет назад