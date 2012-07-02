Продвижение сайта Браузерные игры

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт18 заявок201 просмотр

требуется продвижение сайта. основная задача поднять БЕЛЫМИ МЕТОДАМИ посещаемость до 500 чел/сутки. срок 2-3 месяца.

сайту 1.5 года; посещаемость ~100 ч/сутки.

людей у которых нет плана продвижения прошу не беспокоить. жду ваших предложений

13 лет назад
MoMyc
39 лет
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров