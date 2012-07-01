Продвижение нового сайта. Тема - недвижимость

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт9 заявок182 просмотра

Здраствуйте,уважаемые фрилансеры.Требуется поднять новый сайт по недвижимости.

Интересуют сроки и цена. Приблизительная работа по сайту:

- составление семантического ядра сайта;

- оптимизация семантического ядра;

-оптимизация страниц сайта, для поискового продвижения;

-внешний и внутренний аудит сайта;

-рекомендации по улучшению юзабилити для пользователей;

-написание текстов (новых);

-оптимизация под продвижение уже существующих текстов;

-анализ конкурентов в выдаче Яндекса;

-оптимизация кода сайта;

-установка счетчиков, для слежения за поведением пользователей на сайте;

-линковка;

-вывод согласованных ключевых слов в топ10 Яндекса;

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аська :пять 59-четыре 98-два 7три

скайп ejienka три

13 лет назад
ejienka
Ворон 
40 лет
17 лет в сервисе
Была
5 лет назад

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