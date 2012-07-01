Требуется специалист по ведению рекламной кампании на Яндекс.Директе Требования: большой опыт ведения рекламных кампаний, оптимизация расходов, хорошая конверсия. Готовность работать прозрачно (гостевой доступ к аккаунту) По оплате - у ...
Продвижение нового сайта. Тема - недвижимость
Здраствуйте,уважаемые фрилансеры.Требуется поднять новый сайт по недвижимости.
Интересуют сроки и цена. Приблизительная работа по сайту:
- составление семантического ядра сайта;
- оптимизация семантического ядра;
-оптимизация страниц сайта, для поискового продвижения;
-внешний и внутренний аудит сайта;
-рекомендации по улучшению юзабилити для пользователей;
-написание текстов (новых);
-оптимизация под продвижение уже существующих текстов;
-анализ конкурентов в выдаче Яндекса;
-оптимизация кода сайта;
-установка счетчиков, для слежения за поведением пользователей на сайте;
-линковка;
-вывод согласованных ключевых слов в топ10 Яндекса;
Для обсуждения удобнее
аська :пять 59-четыре 98-два 7три
скайп ejienka три
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