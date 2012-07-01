Ведение кампании на Яндекс.Директ

Требуется специалист по ведению рекламной кампании на Яндекс.Директе

Требования: большой опыт ведения рекламных кампаний, оптимизация расходов, хорошая конверсия. Готовность работать прозрачно (гостевой доступ к аккаунту)

По оплате - у вас должна быть персональная скидка на Директе. Мы на нее не претендуем, это Ваш бонус за работу.

Подробности в аську 423117008