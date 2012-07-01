Здраствуйте,уважаемые фрилансеры.Требуется поднять новый сайт по недвижимости. Интересуют сроки и цена. Приблизительная работа по сайту: - составление семантического ядра сайта; - оптимизация семантического ядра; -оптимизация страниц сайта, для поискового продвижения; ...
Продвижение интернет-магазина
Нужен специалист с опытом и знанием специфики продвижения/оптимизации интернет-магазинов. Готовый показать портфолио или удачные проекты.
Дано: интернет-зоомагазин. Московский регион. Домен с середины 2010 года, сам интернет-магазин размещен с начала 2011 года, т.е. возрастные ограничения пройдены. 3 месяца назад сменилась структура и дизайн (все нужные страницы перенеслись с 301-code) Индексируется поисковыми системами нормально, в индексе у яндекса 3000, у google 3900 страниц. Внешняя ссылочная масса около 350 ссылок.
Посещаемость — крайне низкая.
По органическому поиску, среднее: Яндекс 55/день, Google 22/день.
Общая посещаемость в среднем 115/день (в будние больше, в выходные меньше). Глубина просмотра 2,8 стр, время на сайте 2:09, отказы 29%.
От специалиста во время работы ожидаю план/схему работ по внутренней перелинковке и внутренней оптимизации. Формирование/изменение семантического ядра. Рекомендации/контроль по контентной составляющей (описание товара, отзывы и тд). Возможно формирование внешней ссылочной массы. И вам виднее что еще необходимо :)
Самостоятельно исполнителю нет нужды работать с кодом сайта. Так как "самопис", все что надо — внесу сам по описанию "что и куда". Так же готов сам работать с копирайтерами (от исполнителя потребуется только надзор). В общем по возможности рутинные процедуры возьму на себя.
Требуется хотя бы вывести магазин до 700-1000 визитов в день. Я так понимаю что это так называемое "трафиковое-продвижение"
Ссылка на сайт и требуемые подробности (отчеты, статистика и тд) — претендентам, заинтересовавшим предложением/портфолио/опытом
Оплата wmr, яндекс.деньги, qiwi
Спасибо за внимание. Проект будет интересен исполнителю :)
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