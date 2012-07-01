Продвижение интернет-магазина

Нужен специалист с опытом и знанием специфики продвижения/оптимизации интернет-магазинов. Готовый показать портфолио или удачные проекты.

Дано: интернет-зоомагазин. Московский регион. Домен с середины 2010 года, сам интернет-магазин размещен с начала 2011 года, т.е. возрастные ограничения пройдены. 3 месяца назад сменилась структура и дизайн (все нужные страницы перенеслись с 301-code) Индексируется поисковыми системами нормально, в индексе у яндекса 3000, у google 3900 страниц. Внешняя ссылочная масса около 350 ссылок.

Посещаемость — крайне низкая.

По органическому поиску, среднее: Яндекс 55/день, Google 22/день.

Общая посещаемость в среднем 115/день (в будние больше, в выходные меньше). Глубина просмотра 2,8 стр, время на сайте 2:09, отказы 29%.

От специалиста во время работы ожидаю план/схему работ по внутренней перелинковке и внутренней оптимизации. Формирование/изменение семантического ядра. Рекомендации/контроль по контентной составляющей (описание товара, отзывы и тд). Возможно формирование внешней ссылочной массы. И вам виднее что еще необходимо :)

Самостоятельно исполнителю нет нужды работать с кодом сайта. Так как "самопис", все что надо — внесу сам по описанию "что и куда". Так же готов сам работать с копирайтерами (от исполнителя потребуется только надзор). В общем по возможности рутинные процедуры возьму на себя.

Требуется хотя бы вывести магазин до 700-1000 визитов в день. Я так понимаю что это так называемое "трафиковое-продвижение"

Ссылка на сайт и требуемые подробности (отчеты, статистика и тд) — претендентам, заинтересовавшим предложением/портфолио/опытом

Оплата wmr, яндекс.деньги, qiwi

Спасибо за внимание. Проект будет интересен исполнителю :)