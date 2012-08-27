Поднять иц с 0 до 10

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Завершен5 заявок181 просмотр

Поднять иц с 0 до 10 или выше, сайту 2 года тематика игры для nokia и темы нокиа.

13 лет назад
Alexej4
43 года
17 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранные исполнители

sergy-info
Сергей 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 отзывов
13 лет назад
$60
90 дней
de-seo
Денис 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад
$60
45 дней
Иц поднялся после 1 апа, будем и далее сотрудничать
Никаких вопросов не возникло

Заявки фрилансеров

sergy-info
Сергей 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 отзывов
13 лет назад
de-seo
Денис 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад