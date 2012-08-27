Нужен специалист с опытом и знанием специфики продвижения/оптимизации интернет-магазинов. Готовый показать портфолио или удачные проекты. Дано: интернет-зоомагазин. Московский регион. Домен с середины 2010 года, сам интернет-магазин размещен с начала 2011 года, т.е. ...
Поднять иц с 0 до 10
Поднять иц с 0 до 10 или выше, сайту 2 года тематика игры для nokia и темы нокиа.
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