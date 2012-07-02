требуется продвижение сайта. основная задача поднять БЕЛЫМИ МЕТОДАМИ посещаемость до 500 чел/сутки. срок 2-3 месяца. сайту 1.5 года; посещаемость ~100 ч/сутки. людей у которых нет плана продвижения прошу не ...
Прогон по белым каталогам сайтов
Необходимо прогнать по белым каталогам сайт http://krabikra.ru
Необходимо:
* База должна быть проверена на бан (Yandex, Google), а также на ошибки (403,404).
* Общее количество белых каталогов в базе 28000+
* Количество успешных регистраций в среднем от 4000+
* Количество писем на Ваш e-mail: от 500-2900 (в зависимости от вашего сайта)
* Прирост обратных ссылок: от 500 (влияние некоторых факторов)
* Тематика: Общие ресурсы, а также тематические
* Продвижение сайта по НЧ и СЧ запросам в поисковиках
* Рост Тиц и pr
1. Ссылка на сайт: http://krabikra.ru
2. Название: Морской продукт
3. Полное описание: Черная икра, Красная икра, Крабы, Угорь, Мидии от производителя
4. Краткое описание: Черная, Красная икра, Крабы,Угорь
5. Ключевые слова: Черная икра, Красная икра, Крабы,Угорь, Мидии
6. email желательно на yandex’e (письма приходят быстрее): [email protected]
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