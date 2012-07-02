Прогон по белым каталогам сайтов

Необходимо прогнать по белым каталогам сайт http://krabikra.ru

Необходимо:

* База должна быть проверена на бан (Yandex, Google), а также на ошибки (403,404).

* Общее количество белых каталогов в базе 28000+

* Количество успешных регистраций в среднем от 4000+

* Количество писем на Ваш e-mail: от 500-2900 (в зависимости от вашего сайта)

* Прирост обратных ссылок: от 500 (влияние некоторых факторов)

* Тематика: Общие ресурсы, а также тематические

* Продвижение сайта по НЧ и СЧ запросам в поисковиках

* Рост Тиц и pr

1. Ссылка на сайт: http://krabikra.ru

2. Название: Морской продукт

3. Полное описание: Черная икра, Красная икра, Крабы, Угорь, Мидии от производителя

4. Краткое описание: Черная, Красная икра, Крабы,Угорь

5. Ключевые слова: Черная икра, Красная икра, Крабы,Угорь, Мидии

6. email желательно на yandex’e (письма приходят быстрее): [email protected]