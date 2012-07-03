Объем небольшой, но постоянный. Сейчас требуется 3000 участников.
Вконтакте. Пригласить на встречу реальных людей
Нужно разослать приглашения на встречу.
Подробности в аську 423117008
Заявки фрилансеров
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