Продвижение сервиса sms-рассылок SEO

Нужен специалист с опытом и знанием специфики продвижения/оптимизации интернет-магазинов. Готовый показать портфолио или удачные проекты. Дано: интернет-зоомагазин. Московский регион. Домен с середины 2010 года, сам интернет-магазин размещен с начала 2011 года, т.е. ...