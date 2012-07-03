Привет). Нужен специалист продвижение сайтов нужно продвинуть два проекта два сайта по ключевым словам, от Вас план работ, чем продвигать будете и сроки, пишите сюда и в аську ...
Корпоративная одежда: продвижение в Y и G, Москва
Есть сайт компании занимающейся пошивом и реализацией корпоративной одежды на заказ - b23.ru/p04l.
Сейчас сайт продвигается собственными силами, но текущий результаты устраивают не полностью.
НУЖНО продвижение в Yandex.ru и Google.ru по региону Москва и область.
ПРИЛАГАЮ: таблицу со списком запросов и указанием продвигаемых страниц.
ПРОШУ: оценить продвижение по каждому (!) из указанных запросов и выслать таблицу в ответ. Возможно указание как общей суммы (ссылки + работа), так и по отдельности.
Если стоимость продвижения зависти от схемы оплаты - прошу указать!
ЖЕЛАЕМАЯ схема оплаты:
Первые 2-3 месяца: 100% ежемесячная предоплата.
Далее - оплата нового расчётного месяца определяется по факту вывода поисковых фраз в ТОП 10 yandex.ru, google.ru на первое число нового расчётного месяца. Стоимость каждой поисковой фразы (запроса) складывается из
75% - если сайт по данному запросу находится только в ТОП-10 yandex.ru,
25% - если только в ТОП-10 google.ru,
100% если сайт по данному запросу (поисковой фразе) в ТОП-10 в обоих ПС.
ВОЗМОЖНА Ваше схема оплаты - прошу её подробно описать!!
Планируется постепенный перенос продвижения к Вам: сначала часть запросов, затем после наблюдение положительной динамики по ним - добавление остальных.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $100Поисковые системы (SEO)8 заявокЗакрыт13 лет назад
- $250
Необходимо распиарить группу вконтакте. Задача- заходить в схожие по тематике группы, группы -где наши потенциальные клиенты и писать там текст на стене рекламного характера и делать ссылку на нашу группу. Примерно нужно отправить ...Поисковые системы (SEO)5 заявокЗакрыт13 лет назад
Для хороших друзей необходимо продвинуть сервис sms-рассылок paytrend.ru/sms/ в поисковых система. Пока интересует одно слово "смс рассылка" Регион: Москва и Московская область Слушаем от Вас ...Поисковые системы (SEO)11 заявокЗакрыт13 лет назад
Необходимо пригласить в группу ВКонтакте живых людей (не ботов!). Тематика группы: бескаркасная мебель в городе Омске. Люди должны быть из Омска. Жду ваших предложений по количеству приглашенных, оплате и сроке выполнения!Поисковые системы (SEO)2 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $20
Необходимо прогнать по белым каталогам сайт http://krabikra.ru Необходимо: * База должна быть проверена на бан (Yandex, Google), а также на ошибки (403,404). * Общее количество белых каталогов ...Поисковые системы (SEO)1 заявкаЗакрыт13 лет назад
- $500
требуется продвижение сайта. основная задача поднять БЕЛЫМИ МЕТОДАМИ посещаемость до 500 чел/сутки. срок 2-3 месяца. сайту 1.5 года; посещаемость ~100 ч/сутки. людей у которых нет плана продвижения прошу не ...Поисковые системы (SEO)18 заявокЗакрыт13 лет назад
Здравствуйте. Нужен опытный сеошник, который знает все "тонкости" сео! Сайт не индексируется Яндексом, возможно сайт под фильтром, нужна помощь. Если удастся помочь, то сайт будет отдан в дальнейшее продвижение. ...Поисковые системы (SEO)12 заявокЗакрыт13 лет назад
Поднять иц с 0 до 10 или выше, сайту 2 года тематика игры для nokia и темы нокиа.Поисковые системы (SEO)2 исполнителяЗавершен13 лет назад
Нужен специалист с опытом и знанием специфики продвижения/оптимизации интернет-магазинов. Готовый показать портфолио или удачные проекты. Дано: интернет-зоомагазин. Московский регион. Домен с середины 2010 года, сам интернет-магазин размещен с начала 2011 года, т.е. ...Поисковые системы (SEO)18 заявокЗакрыт13 лет назад
Здраствуйте,уважаемые фрилансеры.Требуется поднять новый сайт по недвижимости. Интересуют сроки и цена. Приблизительная работа по сайту: - составление семантического ядра сайта; - оптимизация семантического ядра; -оптимизация страниц сайта, для поискового продвижения; ...Поисковые системы (SEO)9 заявокЗакрыт13 лет назад