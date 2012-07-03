Корпоративная одежда: продвижение в Y и G, Москва

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт8 заявок138 просмотров

Есть сайт компании занимающейся пошивом и реализацией корпоративной одежды на заказ - b23.ru/p04l.

Сейчас сайт продвигается собственными силами, но текущий результаты устраивают не полностью.

НУЖНО продвижение в Yandex.ru и Google.ru по региону Москва и область.

ПРИЛАГАЮ: таблицу со списком запросов и указанием продвигаемых страниц.

ПРОШУ: оценить продвижение по каждому (!) из указанных запросов и выслать таблицу в ответ. Возможно указание как общей суммы (ссылки + работа), так и по отдельности.

Если стоимость продвижения зависти от схемы оплаты - прошу указать!

ЖЕЛАЕМАЯ схема оплаты:

Первые 2-3 месяца: 100% ежемесячная предоплата.

Далее - оплата нового расчётного месяца определяется по факту вывода поисковых фраз в ТОП 10 yandex.ru, google.ru на первое число нового расчётного месяца. Стоимость каждой поисковой фразы (запроса) складывается из

75% - если сайт по данному запросу находится только в ТОП-10 yandex.ru,

25% - если только в ТОП-10 google.ru,

100% если сайт по данному запросу (поисковой фразе) в ТОП-10 в обоих ПС.

ВОЗМОЖНА Ваше схема оплаты - прошу её подробно описать!!

Планируется постепенный перенос продвижения к Вам: сначала часть запросов, затем после наблюдение положительной динамики по ним - добавление остальных.

13 лет назад
MolodoyLEV
Сергей 
43 года
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
28 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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