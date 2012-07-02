Ручная реклама группы ВКонтакте

Необходимо распиарить группу вконтакте. Задача- заходить в схожие по тематике группы, группы -где наши потенциальные клиенты и писать там текст на стене рекламного характера и делать ссылку на нашу группу.

Примерно нужно отправить около 3000 сообщений.

В вашем предложении напишите 3 ответа по пунктам (кто не напишет - не буду рассматривать):

1) Сроки

2) Отчетность - как вы планируете отчет прислать. Скрин, ссылка на группу. Вообщем, предложите как вам удобнее отчитываться.

3) Цена