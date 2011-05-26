Раскрутить группу вконтакте http://vk.com/club40297303 Группа "Разработка сайта на UMI CMS". Необходимо ее раскрутить. Укажите цены в WMR.
- Поисковые системы (SEO)4 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $1000
Необходимо раскрутить сайт - http://umisite.ru/ Описание сайта UMISITE.ru: Создание сайта на UMI CMS. Разработка сайта визитки, корпоративного сайта, интернет-магазина, портала на движке UMI CMS. ...Поисковые системы (SEO)6 заявокЗакрыт13 лет назад
- $250
Необходимо распиарить группу вконтакте. Задача- заходить в схожие по тематике группы, группы -где наши потенциальные клиенты и писать там текст на стене рекламного характера и делать ссылку на нашу группу. Примерно нужно отправить ...Поисковые системы (SEO)5 заявокЗакрыт13 лет назад
- $50
то нужно: Здание №1 - Административный корпус 8-9 этажей книжка (скорее всего как на картинке) (8800кв.м) общий план + срез по планировке (планировка условная - офисные площади, актовый зал, прочее - в принципе типовая) ...3D-графика1 заявкаЗакрыт13 лет назад
- $50
Ищу копирайтера -умеющего писать оптимизированные статьи- которые размещаем на внешние площадки. Обязательно пишите на почту [email protected] - количество знаков и цену. -- С уважением, Сергей.Копирайтинг5 заявокЗакрыт13 лет назад
- $50
Форум о животных Нужно создать много топиков и создать дискуссии на форуме.Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен13 лет назад
Ищу верстальщика ЮМИ. Есть постоянна загрузка- много проектов- но они только на юми! Срочно пишите в аську 566558556 или скайп ilushin_skypeHTML-верстканет заявокЗакрыт13 лет назад
- $250
Ищу контент менеджера- копирайтера 1) Умение работы в админке Umi-cms.ru 2) Рерайт и копирайт тектов. Оплата- ежедневно.Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $50
Сайт на тему бухгалтерских услуг.-Сайт еще не готов -но через неделю уже будет в сети. Необходимо сделать рерайт уже готовых материалов а так же дополнить некоторые разделы новыми статьями - копирайт. ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $60
Необходимо создать дизайн главной странички сайта mymazda.ru цвета сайта: светлые современный вид сайта Пример http://www.gomazda3.com/ Нацелен на людей – автовладельцев mazda То есть сайт должен вызывать ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $60
Необходимо создать дизайн главной странички сайта buhgaltspb.ru цвета сайта: светлые СОВРЕМЕННЫЙ САЙТ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Сайт должен вызывать уважение у любых возрастов Нацелен на людей от 30 То есть сайт ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $50
Необходимо разработать дизайн логотипа магазина запчастей для автомобилей mazda. MAZDA SHOP Слово MAZDA писать фирменным маздовским шрифтом, а вот shop надо как-то обыграть красиво. Вообщем ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $20
Необходимо создать дизайн логотипа интернет магазина MAZDA SHOP интернет магазин запчастей для автомобилей mazda. Если вы удачно справитесь с этим заданием- то дальше ...Логотипы и Знаки22 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $250
Необходимо сделать модуль Свадебные туры. Сайт: cheapandvip.ru В модуле необходимо будет указывать следующие разделы: 1. Страны ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Нужен дизайн 4 сайтов А так же срочно нужен дизайн флеш баннеров! Только из Питера! Если вы не из Петербурга-то тогда такие условия- делаете баннер-отправляете а потом я уже плачу деньги. ...Дизайн сайтов7 заявокЗакрыт14 лет назад
Открывается маштабный проект по игре Lineage 2 Ищу: 1) ГМов - 4 человека 2) Админы форума- 3 человека 3) защитник от ДДОС- 2 человека Предпочтительно из САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ...Разработка игр6 заявокЗакрыт14 лет назад
- $250
Хочу увеличить посещаемость проектов. Хочу целевую аудиторию с вашего сайта... Ищу хорошо посещаемые ресурсы по тематикам: 1) авто ищу рекламное место для сайта www.kaskospb.com ...Поисковые системы (SEO)4 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $500
Сайты: www.cheapandvip.ru www.kaskospb.com www.loganshop.net Необходимо привлечь потенциальных покупателей, а так же увеличить посещаемость. Интерисую только белые методы. Большая просьба не писать ...Поисковые системы (SEO)12 заявокЗакрыт14 лет назад
- $500
Ищу человека для наполнения моих сайтов. Наполнять их очень просто- я сам буду давать вам инфу-которую вы просто будете копипастить на сайт. Работа постоянная, так как я руковожу многими сайтами- и всегда могу ...Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен14 лет назад
Ищу на работу верстальщика. Много сайтов. Все вопросы пишите на мейл [email protected]HTML-верстка1 исполнительЗавершен14 лет назад