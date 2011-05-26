iluh

Сергей iluh

 
48 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
Разработка сайтов UMI CMS

  • UMISITE : Cоздание сайтов на UMI CMS

    $1000

    Необходимо раскрутить сайт - http://umisite.ru/ Описание сайта UMISITE.ru: Создание сайта на UMI CMS. Разработка сайта визитки, корпоративного сайта, интернет-магазина, портала на движке UMI CMS. ...

    Поисковые системы (SEO)6 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Ручная реклама группы ВКонтакте

    $250

    Необходимо распиарить группу вконтакте. Задача- заходить в схожие по тематике группы, группы -где наши потенциальные клиенты и писать там текст на стене рекламного характера и делать ссылку на нашу группу. Примерно нужно отправить ...

    Поисковые системы (SEO)5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • 3-4 слайда с планировкой корпусов зданий

    $50

    то нужно: Здание №1 - Административный корпус 8-9 этажей книжка (скорее всего как на картинке) (8800кв.м) общий план + срез по планировке (планировка условная - офисные площади, актовый зал, прочее - в принципе типовая) ...

    3D-графика1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Верстальщик ЮМИ

    Ищу верстальщика ЮМИ. Есть постоянна загрузка- много проектов- но они только на юми! Срочно пишите в аську 566558556 или скайп ilushin_skype

    HTML-верстканет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Рерайт текстов для сайта

    $50

    Сайт на тему бухгалтерских услуг.-Сайт еще не готов -но через неделю уже будет в сети. Необходимо сделать рерайт уже готовых материалов а так же дополнить некоторые разделы новыми статьями - копирайт. ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Дизайн главной странички

    $60

    Необходимо создать дизайн главной странички сайта mymazda.ru цвета сайта: светлые современный вид сайта Пример http://www.gomazda3.com/ Нацелен на людей – автовладельцев mazda То есть сайт должен вызывать ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Дизайн главной странички сайта

    $60

    Необходимо создать дизайн главной странички сайта buhgaltspb.ru цвета сайта: светлые СОВРЕМЕННЫЙ САЙТ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Сайт должен вызывать уважение у любых возрастов Нацелен на людей от 30 То есть сайт ...

    WordPress
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Разработка логотипа для магазина автозапчастей

    $50

    Необходимо разработать дизайн логотипа магазина запчастей для автомобилей mazda. MAZDA SHOP Слово MAZDA писать фирменным маздовским шрифтом, а вот shop надо как-то обыграть красиво. Вообщем ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Дизайн логотипа

    $20

    Необходимо создать дизайн логотипа интернет магазина MAZDA SHOP интернет магазин запчастей для автомобилей mazda. Если вы удачно справитесь с этим заданием- то дальше ...

    Логотипы и Знаки22 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Ищу дизайнера из Санкт-Петербурга

    Нужен дизайн 4 сайтов А так же срочно нужен дизайн флеш баннеров! Только из Питера! Если вы не из Петербурга-то тогда такие условия- делаете баннер-отправляете а потом я уже плачу деньги. ...

    Дизайн сайтов7 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Посетители на сайт

    $500

    Сайты: www.cheapandvip.ru www.kaskospb.com www.loganshop.net Необходимо привлечь потенциальных покупателей, а так же увеличить посещаемость. Интерисую только белые методы. Большая просьба не писать ...

    Поисковые системы (SEO)12 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Наполнение 3 сайтов

    $500

    Ищу человека для наполнения моих сайтов. Наполнять их очень просто- я сам буду давать вам инфу-которую вы просто будете копипастить на сайт. Работа постоянная, так как я руковожу многими сайтами- и всегда могу ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад
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Отзывы фрилансеров

liliana2
Елена 
41 год
19 лет в сервисе
Была
4 года назад
$200
10 баллов
11 лет назад
Ищу верстальщика ЮМИ
Хорошо поработали
НАХОДКА для любого заказчика)!
Ответный отзыв
aleshaaa
Алексей 
60 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$10
10 баллов
13 лет назад
Наполнить форум
Отличный заказчик. Работа поставлена предельно ясно. Сделал предоплату, хотя я и не просил, меня это приятно удивило. сразу видно, что человек работает на доверии. надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Очень понравилась скорость и профессионализм в таком непростом задании.
Ответный отзыв
IPDesign
40 лет
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$60
10 баллов
13 лет назад
Дизайн главной странички
Достойный заказчик, правильное и точное описание ТЗ, приятный в общении. Рекомендую к сотрудничеству!
Очень талантливый дизайнер! Советую.
Ответный отзыв
hikage
36 лет
14 лет в сервисе
Был
год назад
$60
10 баллов
13 лет назад
Дизайн главной странички сайта
WordPress
Хороший заказчик. Задание подано четко и доступно. Приятный в общении. Рекомендую всем!
Всем советую Александра! Старательно и точно выполнил работу по техническому заданию.
Ответный отзыв
iliria
Инна 
41 год
13 лет в сервисе
Была
9 лет назад
$50
10 баллов
13 лет назад
Рерайт текстов для сайта
Приятно работать с таким заказчиком - все четко, по делу и своевременно. Рекомендую для сотрудничества!
Отличный исполнитель- советую!
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