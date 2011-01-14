3-4 слайда с планировкой корпусов зданий

$50
  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Закрыт1 заявка136 просмотров

то нужно:

Здание №1 - Административный корпус 8-9 этажей книжка (скорее всего как на картинке) (8800кв.м) общий план + срез по планировке (планировка условная - офисные площади, актовый зал, прочее - в принципе типовая)

Здание №2 - Производственный корпус - 1 этажное здание (ангар, внутренняя планировка имеется) площадь 14000кв.м

Парковка - Условная

Площадь - 4 - 4,5 Га

Итог: 3-4 слайда с планировкой корпусов

Задача: вариант расстановки корпусов и парковки - в чистом поле на условном участке.

Пример: Здание примерно такое, как на приложенных картинках, возможны допущения (если есть готовые альтарнативы буду рад увидеть, если нет - использовать то что есть) дополняем картинку производственным комплексом и парковкой. Внутренняя планировка корпусов (+-) идеально.

Сроки: 28 июня чем раньше тем лучше

Оплата: веб моней

P.S.

Исходников нет - только JPG

13 лет назад
iluh
48 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • 3D-модель косметической баночки

    Нужна 3D модель косметической баночки ( для крема ) c названием, расположенной напротив картонной упаковки ( макет упаковки имеется в векторе Adobe Illustrator ). Пример баночки в прикрепленном файле.

    3D-графика18 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Визуализация комнаты

    Приветствую фрилансеров. Необходимо по чертежам и эскизам выполнить визуализацию помещения. От вас: возможность присутствовать в скайпе на время выполнения проекта, внимательность, пунктуальность. Срок выполнения задачи: 2-3 дня, начать сегодня. Оплата Webmoney. ...

    3D-графика1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • 3D анимация для сайта

    Уважаемые Фрилансеры необходимо сделать лёгкую но в то же время эфектную анимацию для сайта, из чёрного фона выпрыгивает чёрная пантера каторая держит в зубах красную розу, приблежаясь она должна понаснуть когтями по экрану манитора после ...

    3D-графика5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Построить порядка 200 однотипных 3d моделей

    здравствуйте, мы сделали сайт, на который поставили конфигуратор внешнего вида дома. степеней свободы пока совсем немного, 4 типа дома и 50 типов облицовки. на выходе нужны плоские изображения домов. ракурс не меняется, просто ...

    3D-графика12 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Дом для шапки сайта

    $500

    Необходимо сделать дом на участке на фоне леса для шапки сайта. Чертежи дома в формате программы k3-Коттедж. Техническое задание написано своими словами. Все файлы приложены. P.S. Не обязательно делать в 3d-max или ...

    3ds Max
    3D-графика2 исполнителя
    Завершен
    13 лет назад

  • Стенд

    Необходим специалист по разработке выставочных стендов. Пожалуйста показывайте портфолио и указывайте примерные цены, отобранным кандидатам отправлю образец того, что нужно сделать.

    3D-графика1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • 3D-модель

    Нужно сделать качественную 3d модель гидромасажной ванной требования к модели и реф выложены ниже... если модель будет сделана соответственно требованиям, то постоянное сотрудничество гарантировано) ICQ - 633063054 Если нет ссылки на ...

    3D-графика8 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Дизайн/чертеж капсулы для капсульного отеля

    Клиента интересует дизайн и чертеж капсулы для капсульного отеля: Примеры готовых капсулных отелей в Японии/Китае: http://operkor.wordpress.com/2011/01/14/гостиница-по-китайски-в-китае-появилс/ http://air-tours.ru/Articles/news6/capsulhotel.jpeg http://turistua.com/pictures/posts/11076_1635.jpg http://mobilelady.ru/wp-content/uploads/2011/11/Japan-Capsule-Hotel-Solution-7.jpg ...

    WordPress
    3D-графика8 заявок
    Закрыт
    13 лет назад