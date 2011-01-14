3-4 слайда с планировкой корпусов зданий

то нужно:

Здание №1 - Административный корпус 8-9 этажей книжка (скорее всего как на картинке) (8800кв.м) общий план + срез по планировке (планировка условная - офисные площади, актовый зал, прочее - в принципе типовая)

Здание №2 - Производственный корпус - 1 этажное здание (ангар, внутренняя планировка имеется) площадь 14000кв.м

Парковка - Условная

Площадь - 4 - 4,5 Га

Итог: 3-4 слайда с планировкой корпусов

Задача: вариант расстановки корпусов и парковки - в чистом поле на условном участке.

Пример: Здание примерно такое, как на приложенных картинках, возможны допущения (если есть готовые альтарнативы буду рад увидеть, если нет - использовать то что есть) дополняем картинку производственным комплексом и парковкой. Внутренняя планировка корпусов (+-) идеально.

Сроки: 28 июня чем раньше тем лучше

Оплата: веб моней

P.S.

Исходников нет - только JPG