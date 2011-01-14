Нужна 3D модель косметической баночки ( для крема ) c названием, расположенной напротив картонной упаковки ( макет упаковки имеется в векторе Adobe Illustrator ). Пример баночки в прикрепленном файле.
3-4 слайда с планировкой корпусов зданий
то нужно:
Здание №1 - Административный корпус 8-9 этажей книжка (скорее всего как на картинке) (8800кв.м) общий план + срез по планировке (планировка условная - офисные площади, актовый зал, прочее - в принципе типовая)
Здание №2 - Производственный корпус - 1 этажное здание (ангар, внутренняя планировка имеется) площадь 14000кв.м
Парковка - Условная
Площадь - 4 - 4,5 Га
Итог: 3-4 слайда с планировкой корпусов
Задача: вариант расстановки корпусов и парковки - в чистом поле на условном участке.
Пример: Здание примерно такое, как на приложенных картинках, возможны допущения (если есть готовые альтарнативы буду рад увидеть, если нет - использовать то что есть) дополняем картинку производственным комплексом и парковкой. Внутренняя планировка корпусов (+-) идеально.
Сроки: 28 июня чем раньше тем лучше
Оплата: веб моней
P.S.
Исходников нет - только JPG
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