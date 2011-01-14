Построить порядка 200 однотипных 3d моделей

здравствуйте, мы сделали сайт, на который поставили конфигуратор внешнего вида дома. степеней свободы пока совсем немного, 4 типа дома и 50 типов облицовки.

на выходе нужны плоские изображения домов. ракурс не меняется, просто перебираем 50 текстур на каждой из 4 моделей.

модели можно будет взять готовые.

жду предложений по срокам и цене.