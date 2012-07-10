Дом для шапки сайта

$500
  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Завершен10 заявок268 просмотров

Необходимо сделать дом на участке на фоне леса для шапки сайта. Чертежи дома в формате программы k3-Коттедж. Техническое задание написано своими словами. Все файлы приложены.

P.S. Не обязательно делать в 3d-max или аналогичных программах. Нужна только картинка.

Звонить: +7 (915) 499-64-95 | Александр.

3ds Max
13 лет назад
atimo
37 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранные исполнители

_korvin_
36 лет
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад
$200
7 дней
Спасибо! Справился с поставленной задачей на отлично и в срок - мастер своего дела! К проекту подошел с энтузиазмом, учел все пожелания. К доработкам отнесся с пониманием. Приятен в общении. По ходу выполнения работы постоянно поддерживал контакт с заказчиком, показывал каждый этап. Очень приятно работать с таким человеком!
Александр - отличный заказчик! Четкое техническое задание, всегда на связи. Если возникают какие-либо вопросы - отвечает быстро и четко. Очень приятное и легкое общение. ) Быстрая оплата. Работал с Александром с удовольствием. Рекомендую!
DESIGN_S
47 лет
14 лет в сервисе
Был
год назад
13 лет назад
$120
5 дней

Заявки фрилансеров

_korvin_
36 лет
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад
DESIGN_S
47 лет
14 лет в сервисе
Был
год назад
13 лет назад

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