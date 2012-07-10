Дом для шапки сайта

Спасибо! Справился с поставленной задачей на отлично и в срок - мастер своего дела! К проекту подошел с энтузиазмом, учел все пожелания. К доработкам отнесся с пониманием. Приятен в общении. По ходу выполнения работы постоянно поддерживал контакт с заказчиком, показывал каждый этап. Очень приятно работать с таким человеком!