Уважаемые Фрилансеры необходимо сделать лёгкую но в то же время эфектную анимацию для сайта, из чёрного фона выпрыгивает чёрная пантера каторая держит в зубах красную розу, приблежаясь она должна понаснуть когтями по экрану манитора после ...
Визуализация комнаты
Приветствую фрилансеров.
Необходимо по чертежам и эскизам выполнить визуализацию помещения.
От вас: возможность присутствовать в скайпе на время выполнения проекта, внимательность, пунктуальность.
Срок выполнения задачи: 2-3 дня, начать сегодня.
Оплата Webmoney.
Материалы по проекту предоставлю исполнителю.
Заявки скрыты, указываем контактный skype для связи с вами.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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