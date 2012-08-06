Визуализация комнаты

Уважаемые Фрилансеры необходимо сделать лёгкую но в то же время эфектную анимацию для сайта, из чёрного фона выпрыгивает чёрная пантера каторая держит в зубах красную розу, приблежаясь она должна понаснуть когтями по экрану манитора после ...