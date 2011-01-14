3D анимация для сайта

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Закрыт5 заявок177 просмотров

Уважаемые Фрилансеры необходимо сделать лёгкую но в то же время эфектную анимацию для сайта, из чёрного фона выпрыгивает чёрная пантера каторая держит в зубах красную розу, приблежаясь она должна понаснуть когтями по экрану манитора после чего начнет загружатся сайт.

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13 лет назад
SIICT
Ренат 
43 года
13 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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    3D-графика1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад