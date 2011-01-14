Приветствую фрилансеров. Необходимо по чертежам и эскизам выполнить визуализацию помещения. От вас: возможность присутствовать в скайпе на время выполнения проекта, внимательность, пунктуальность. Срок выполнения задачи: 2-3 дня, начать сегодня. Оплата Webmoney. ...
3D-модель косметической баночки
Нужна 3D модель косметической баночки ( для крема ) c названием, расположенной напротив картонной упаковки ( макет упаковки имеется в векторе Adobe Illustrator ).
Пример баночки в прикрепленном файле.
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