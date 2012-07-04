Продвижение.

Ищу лучшего из лучших. Желательно из СПБ для личной встречи. Но не обязательно, главное ответственного и исполнительного!

Есть два проекта, нужны ТОП 10.

1 проект: www.english-isle.ru

Сайт был в топе, потом подхватил вирус, почистили, настроили, запустили, нужен топ по следующим запросам, файл приложен(www.english-isle.ru.xls)

Нужна цена и сроки.

2 проект: www.dosk24.ru

по некоторым ключевым уже в топе везде качественно проиндексирован и оптимизирован, интересуют некоторые ключевые слова, файл приложен(dosk24.ru.xls)

Нужна цена и сроки.

Прошу не отвечать шаблонными фразами, писать конкретно и по факту. Спасибо!