Вытянуть сайт из-под пингвина google

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Завершен2 заявки145 просмотров

сайта были довольно неплохие позиции до введения пингвина. После введения пингвина сайт улетел очень-очень далеко. Нужно вернуть позиции сайту.

Оплата по факту.

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13 лет назад
goacher
36 лет
18 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

Zidiz
Ольга 
41 год
18 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
13 лет назад
$100
60 дней
Пытались поработать над гуглом, однако гугл стал очень придирчив, и не удалось сдвинуть с места. Предоплату Ольга вернула в полном объеме, работа по сайту велась постоянно. Но я понимаю что не все зависит от оптимизатора!
Олег добропорядочный заказчик! Терпеливо ждал мои попытки выполнить работу, но к сожалению ничего не получилось. Надеюсь все же прислушается к моим советам по продвижению и ситуация исправится.

Заявки фрилансеров

Zidiz
Ольга 
41 год
18 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
13 лет назад