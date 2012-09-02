Продвижение интернет-магазина в Украине.

Всем привет!

В настоящий момент ведется разработка интернет - магазина элитной парфюмерии. Сайт будет осуществлять продажи по всей территории Украины. Необходимо привлечь качественный трафик из поисковых систем. Задача № 1 - провести SEO и юзабилити аудиты. Задача № 2 - продвижение сайта по согласованному списку ключевых запросов.

Направляйте пожалуйста примеры своих работ, а также цены за выполнение Задачи №1 на электронный адрес [email protected].