Продвижение интернет-магазина в Украине.

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Завершен13 заявок221 просмотр

Всем привет!

В настоящий момент ведется разработка интернет - магазина элитной парфюмерии. Сайт будет осуществлять продажи по всей территории Украины. Необходимо привлечь качественный трафик из поисковых систем. Задача № 1 - провести SEO и юзабилити аудиты. Задача № 2 - продвижение сайта по согласованному списку ключевых запросов.

Направляйте пожалуйста примеры своих работ, а также цены за выполнение Задачи №1 на электронный адрес [email protected].

13 лет назад
vezenova
39 лет
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад

Выбранный исполнитель

artgo
Артем 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
4 отзыва
13 лет назад
$500
90 дней
Артём, привет! Благодарю за прекрасную работу! Честно говоря, я совсем не ожидала, что результаты будут так скоро, однако нужно признать, что это факт!!! В настоящий момент, мы пожинаем плоды эффективной работы и это нас очень радует. Я со своей стороны рекомендую тебя своим партнерам и друзьям, как профессионального маркетолога, с которым приятно работать. Артём, Большое спасибо лично от меня, а также от лица моей команды!!!
Отличный заказчик. Порядочный и просто приятный в общении человек. Настя, спасибо за интересный проект!

Заявки фрилансеров

artgo
Артем 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
4 отзыва
13 лет назад