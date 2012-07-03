Сайт по автозапчастям

Требуется продвижение сайта по автозапчастям

Условия: наша сапа, наш ггл, наш копирайтер

Оплачиваются услуги по закупке ссылок, аудиту сайтов, и результат.

Оплата фикс + % за достижение результата (единоразовая премия, если в течении 3-х апов сайт будет фиксированно стоять на достигнутых позициях)

Указывайте ваше портфолио, опыт работы.

Сайты старые. Очень старые. Были в топе, вылетели

аська 219539874