Необходимо улучшить репутацию в Интернете сайта по продаже паркета. Деятельность на форумах, блогах, отраслевых сайтах, качественные отзывы, без явной "джинсы", желательно иметь давние аккаунты на строительных и тематических форумах с хорошей репутацией. ...
Сайт по автозапчастям
Требуется продвижение сайта по автозапчастям
Условия: наша сапа, наш ггл, наш копирайтер
Оплачиваются услуги по закупке ссылок, аудиту сайтов, и результат.
Оплата фикс + % за достижение результата (единоразовая премия, если в течении 3-х апов сайт будет фиксированно стоять на достигнутых позициях)
Указывайте ваше портфолио, опыт работы.
Сайты старые. Очень старые. Были в топе, вылетели
аська 219539874
Заявки фрилансеров
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