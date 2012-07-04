Размещение отзывов на форумах

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Закрыт2 заявки153 просмотра

Ищем исполнителя для работы на форумах и отраслевых сайтах (красота и здоровье, женская тематика). Нужны качественные отзывы, со смысловой нагрузкой (явно потребуется умение вникать в материал), желательно иметь давние аккаунты на тематических форумах с хорошей репутацией.

Указывайте в заявке ваши предложения по цене, количеству и качеству, с примерами реализации.

Оформление по ТК,

девушкам из Москвы-Подмосковья - преференции в виде скидок в наших салонах красоты )

13 лет назад
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Марина 
44 года
13 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров