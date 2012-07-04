Размещение отзывов на форумах

Ищем исполнителя для работы на форумах и отраслевых сайтах (красота и здоровье, женская тематика). Нужны качественные отзывы, со смысловой нагрузкой (явно потребуется умение вникать в материал), желательно иметь давние аккаунты на тематических форумах с хорошей репутацией.

Указывайте в заявке ваши предложения по цене, количеству и качеству, с примерами реализации.

Оформление по ТК,

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