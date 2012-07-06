Необходимо настроить РК в системах под тематику компьютерная помощь и ремонт в Москве, список слов по типам во вложении, опыт обязателен
Вывести слова в ТОП-5 + ручная регистрация
Вывести слова в ТОП-5 + ручная регистрация в каталогах итд... Принимаются ваши предложения по увеличению целевых посетителей сайта и клиентов фирмы...
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37 мультимедийные навигационные системы
38 установка навигации
39 установка gps
40 акустика +для авто
Также нужно будет продвинуть дополнительные слова по сайту для зимы (установка webasto, автозапуск итд...) + позже понадобится продвижение интернет-магазина...
Регион продвижения: Санкт-Петербург
Заявки фрилансеров
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