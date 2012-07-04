Прогон по каталогам статей и др. сайтам

Нужно осуществить массовый постинг статей на русскоязычных:

- варезниках;

- каталогах программ;

- каталогах статей;

- каталогах пресс-релизов;

- форумах;

- досках объявлений;

- блогах;

- гостевых книгах;

- прочих сайтах.

Цель прогона не обратные ссылки, а распространение PR-статей о бесплатном ПО со ссылками для скачивания. Поэтому постинг ссылок с кратким описанием в профилях форумов, сайтов и соц.сетей не подходит. Требуется публикация полноценных статей/постов размером 1000-2000 символов.

Пример статьи сморите в приложенном файле.