Прогон по каталогам статей и др. сайтам

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт3 заявки161 просмотр

Нужно осуществить массовый постинг статей на русскоязычных:

- варезниках;

- каталогах программ;

- каталогах статей;

- каталогах пресс-релизов;

- форумах;

- досках объявлений;

- блогах;

- гостевых книгах;

- прочих сайтах.

Цель прогона не обратные ссылки, а распространение PR-статей о бесплатном ПО со ссылками для скачивания. Поэтому постинг ссылок с кратким описанием в профилях форумов, сайтов и соц.сетей не подходит. Требуется публикация полноценных статей/постов размером 1000-2000 символов.

Пример статьи сморите в приложенном файле.

13 лет назад
Mr_October
Иванович 
41 год
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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