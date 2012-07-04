"Тонкая" настройка кампании AdWords.

Сайт хостинговой компании.В сети светится с ноября прошлого года.Есть первые строчки по многим словам.Но требуется поднять сайт до первых строчек по запросам в Казахстане именно по позиции хостинг.Посещаемость около 100 в день((( Нужна помощь.От исполнителя ...