Вывести слова в ТОП-5 + ручная регистрация в каталогах итд... Принимаются ваши предложения по увеличению целевых посетителей сайта и клиентов фирмы... Сайт http://www.pit-box.ru/ Количество/Ключевое слово 1 ...
Нужна скрытая реклама на форумах
Есть компьютерная программа для создания обложек компакт дисков. Нужно найти в интернете ветки (сообщения) на форумах по данной тематике или по использованию конкурентских продуктов и оставить сообщения со ссылкой на программу.
Требуется ответственный человек со знанием английского (немецкого). По предварительным оценкам можно наискать сотни и даже тысячи веток на форумах, поэтому заинтересованы в продолжительном сотрудничестве.
Технология работы довольно простая:
1. Сначала по ключевым словам или по названиям продуктов конкурентов ищутся форумы. Пример: http://tinyurl.com/d79vnkn
2. Потом оставляются сообщения типа “для данных целей я пользуюсь такой то программой”. Пример сообщения для программы по печати плакатов: http://my.jetscreenshot.com/demo/20120706-fpve-35kb.jpg
3. И соответственно создается отчет.
Список ключевых слов, названия продуктов конкурентов и детальное описание технологии будет выслано по запросу.
Прошу указать вашу цену за один пост на иностранных и на русских форумах и сроки исполнения. А также уточнить есть ли опыт подобной работы.
С радостью отвечу на любые другие Ваши вопросы. Спрашивайте!
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