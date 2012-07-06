Нужна скрытая реклама на форумах

Есть компьютерная программа для создания обложек компакт дисков. Нужно найти в интернете ветки (сообщения) на форумах по данной тематике или по использованию конкурентских продуктов и оставить сообщения со ссылкой на программу.

Требуется ответственный человек со знанием английского (немецкого). По предварительным оценкам можно наискать сотни и даже тысячи веток на форумах, поэтому заинтересованы в продолжительном сотрудничестве.

Технология работы довольно простая:

1. Сначала по ключевым словам или по названиям продуктов конкурентов ищутся форумы. Пример: http://tinyurl.com/d79vnkn

2. Потом оставляются сообщения типа “для данных целей я пользуюсь такой то программой”. Пример сообщения для программы по печати плакатов: http://my.jetscreenshot.com/demo/20120706-fpve-35kb.jpg

3. И соответственно создается отчет.

Список ключевых слов, названия продуктов конкурентов и детальное описание технологии будет выслано по запросу.

Прошу указать вашу цену за один пост на иностранных и на русских форумах и сроки исполнения. А также уточнить есть ли опыт подобной работы.

С радостью отвечу на любые другие Ваши вопросы. Спрашивайте!