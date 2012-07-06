Выявить "неестественные ссылки"

По мнению Пингвина на мой сайт много "неестественных ссылок".

Естественно, я их про них ничего не знаю.

Задача выявить их.

В ответе мне нужен список страниц со ссылками + алгоритм по которым шел отбор,

чтобы я мог выборочно проверить вашу работу и объяснить гуглу как сделал.

Подавая заявку, напишите пару слов, чтобы было ясно "вы в теме"