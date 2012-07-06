Вывести слова в ТОП-5 + ручная регистрация в каталогах итд... Принимаются ваши предложения по увеличению целевых посетителей сайта и клиентов фирмы... Сайт http://www.pit-box.ru/ Количество/Ключевое слово 1 ...
Выявить "неестественные ссылки"
По мнению Пингвина на мой сайт много "неестественных ссылок".
Естественно, я их про них ничего не знаю.
Задача выявить их.
В ответе мне нужен список страниц со ссылками + алгоритм по которым шел отбор,
чтобы я мог выборочно проверить вашу работу и объяснить гуглу как сделал.
Подавая заявку, напишите пару слов, чтобы было ясно "вы в теме"
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