Продвижение партнерки магазина парфюмерии

Здравствуйте. Есть интернет-магазин парфюмерии, есть партнерская программа этого магазина.

Что нужно? Привлечь партнеров с трафиком. К каждому партнеру будут свои условия ( % отчислений, количество выплат в месяц). Минимальный процент будет составлять 10%( это минимум 140 рублей с продажи).

Какие виды трафика допускаются?

1. Трафик с групп/сообществ Вконтакте (самые приоритетные партнеры, отчисления которым будут до 25%).

2. Трафик с сайтов. ( % напрямую будет зависеть от аудитории сайта, посещаемости и состоянии самого сайта).

3. Трафик с дорвеев. ( Условия будут такие: 1. Трафик идет только по ключевым словам соответствующим тематике магазина. 2. Не ставить прямую ссылку(редирект) на наш сайт. При нарушении партнер будет отключатся без объяснения причин и выплаты вознаграждения).

4. Трафик с e-mail рассылки ( Интересует исключительно белые рассылки, т.е. те, на которые добровольно подписались читатели).

5. Трафик с рекламы AdWords/Директ/Вконтакте/Бегун и прочие.( Условие: Не упоминать название нашего сайта в текстах рекламных ссылок. )

Это не весь список, если будут клиенты будут с другими видами трафика, так же будем рассматривать.

Прошу отзываться людей имеющих опыт в данной области.

Оставляем заявку тут и пишем на почту rugh[собака]bk[точка]ru, в конце письма оставляйте ссылку на профиль в веблансере.

Сообщения без какой-либо информации(Например: Я готов, я умею, с радостью возьмусь за проект) не будут рассматриваться.

Цену, условия и т.д. Обсудим в переписке. В личные сообщения просьба не беспокоить.

С ув. Фанис.