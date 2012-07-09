Эффективное продвижение интернет-проекта

Приветствую, уважаемые Freelancerы!

Для нашей проектной группы требуется специалист по эффективному продвижению интернет-проекта. Интерес направлен не на выход в ТОП, а на привлечение потенциальных клиентов, однако, при всем этом рассмотрю все предложения. Направление проекта: продажа обуви, одежды и аксессуаров.

Дорогие ребята, просьба, свои предложения, если это возможно, присылать в развернутом виде: какое продвижение, как будет выполняться, ценовая политика, какой результат.

Заранее благодарен за ответ!