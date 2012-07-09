Продвижение сайта на любом движке ,при этом,требуется небольшая коррекция каталога. Тематика -Мужская верхняя одежда. Требование: По возможности -сохранение существующего дизайна. Разделы: куртки из кожи , аксессуары из кожи. ...
Эффективное продвижение интернет-проекта
Приветствую, уважаемые Freelancerы!
Для нашей проектной группы требуется специалист по эффективному продвижению интернет-проекта. Интерес направлен не на выход в ТОП, а на привлечение потенциальных клиентов, однако, при всем этом рассмотрю все предложения. Направление проекта: продажа обуви, одежды и аксессуаров.
Дорогие ребята, просьба, свои предложения, если это возможно, присылать в развернутом виде: какое продвижение, как будет выполняться, ценовая политика, какой результат.
Заранее благодарен за ответ!
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