Разместить несколько десятков статей

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт4 заявки163 просмотра

Требуется через биржу статей найти тематические сайты с хорошими показателями и разместить 30 статей.

Также возможна работа по дальнейшему продвижению - написание и размещение новых статей.

Тематика - гостиницы. путешествия.

13 лет назад
evmak
42 года
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров