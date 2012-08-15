Разместить рекламу на форумах.

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Завершен7 заявок207 просмотров

Нужно разместить рекламу сайта на форумах по вашей базе. Жду ваших предложений.

13 лет назад
kuklina
40 лет
15 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Cimilia
31 год
14 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
13 лет назад
$47
7 дней
Грамотный исполнитель.Все было сделано в срок как договаривались.Креативная.Обращусь еще.
От Евгении всегда можно получить ответы на любые вопросы, всегда на связи, задание чёткое и ясное. Оплата проведена быстро. Доверие и понимание к исполнителю. Очень довольна сотрудничеством!

Заявки фрилансеров

Cimilia
31 год
14 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
13 лет назад