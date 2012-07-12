Требуется грамотный сео-мастер для продвижения сайта в вышеназванных системах. Ваши предложения можем обсудить в скайпе bmcproperty Проект срочный. В бюджет входит только оплата труда. Закуп ссылок с наших аккаунтов.
Повысить ТИЦ группе сайтов
Есть сайты с ТИЦ=0, нужно сделать минимум 10
Нужен человек, который научит как эффективно и наименее затратно повысить ТИЦ, либо сделает это за какую то сумму.
Как вариант, открываю аккаунт в сапе, пополняю счет, вы покупаете ссылки на сайты, получаете деньги
Сайтов много 10-40.
Жду ваших предложений
Выбранный исполнитель
Похожие заказы
- $250Поисковые системы (SEO)14 заявокЗакрыт13 лет назад
Интересуют следующие запросы: > Плитка ПВХ, > Купить плитку ПВХ, > купить плитку ПВХ в Москве. > Напольная плитка ПВХ > АРТ ТАЙЛ > ПВХ АРТ ТАЙЛ > ...Поисковые системы (SEO)18 заявокЗакрыт13 лет назад
Нужна внутренняя оптимизация сайта под ключевики: camper-c.ru 1. Кемпер - кемпер купить - кемперы продажа ...Поисковые системы (SEO)18 заявокЗакрыт13 лет назад
Требуется через биржу статей найти тематические сайты с хорошими показателями и разместить 30 статей. Также возможна работа по дальнейшему продвижению - написание и размещение новых статей. Тематика - гостиницы. путешествия.Поисковые системы (SEO)4 заявкиЗакрыт13 лет назад
Пригласить в группу ВКонтакте 500 живых людей (не ботов!!!) по критериям: регион – г. Екатеринбург, возраст – от 17 до 27, Университет – УрГУ им. Горького (ныне УрФУ), Год выпуска – 2013. Оплата за вступивших ...Поисковые системы (SEO)1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Имеется сайт психологической тематики. Требуется оформить дизайн, наполнить содержимым, продвигать.Поисковые системы (SEO)22 заявкиЗакрыт13 лет назад
Зарегистрировать ресурс в каталоге Dmoz. Оплата только за факт добавления. Только подача заявки не является выполненным условием для оплаты.Поисковые системы (SEO)2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Нужно написать 10 уник. сео статей объемом по 2000 уник. символов каждая, +размещение на 10 крупных площадках. Жду ваших предложений.Поисковые системы (SEO)19 заявокЗакрыт13 лет назад
Приветствую, уважаемые Freelancerы! Для нашей проектной группы требуется специалист по эффективному продвижению интернет-проекта. Интерес направлен не на выход в ТОП, а на привлечение потенциальных клиентов, однако, при всем этом рассмотрю все предложения. ...Поисковые системы (SEO)20 заявокЗакрыт13 лет назад
Здравствуйте Нужно сделать прогон по форумам один сайт. СпасибоПоисковые системы (SEO)4 заявкиЗакрыт13 лет назад