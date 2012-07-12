Повысить ТИЦ группе сайтов

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Завершен2 заявки122 просмотра

Есть сайты с ТИЦ=0, нужно сделать минимум 10

Нужен человек, который научит как эффективно и наименее затратно повысить ТИЦ, либо сделает это за какую то сумму.

Как вариант, открываю аккаунт в сапе, пополняю счет, вы покупаете ссылки на сайты, получаете деньги

Сайтов много 10-40.

Жду ваших предложений

13 лет назад
abramitovd
Дмитрий 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

HeyFOC
Зуи 
30 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
13 лет назад
$1
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

HeyFOC
Зуи 
30 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
13 лет назад