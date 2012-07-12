Повысить ТИЦ группе сайтов

Есть сайты с ТИЦ=0, нужно сделать минимум 10

Нужен человек, который научит как эффективно и наименее затратно повысить ТИЦ, либо сделает это за какую то сумму.

Как вариант, открываю аккаунт в сапе, пополняю счет, вы покупаете ссылки на сайты, получаете деньги

Сайтов много 10-40.

Жду ваших предложений