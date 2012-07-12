Анализ сайта и подготовка к продвижению

Сайт: http://www.eb-school.ru

сделан на платформе Blogger

Задачи:

- анализ сайта на ошибки в коде

- отчет по найденным ошибкам и рекомендации по устранению

- настройка robots.txt

- настройка sitemap.xml (в Blogger нет доступа к этому файлу)

Планируется продвижение через сервис http://www.rookee.ru . Комментарий от службы технической поддержки:

> Если посмотреть пункт "Техническая информация" в анализе системы,

> то здесь отображается неправильная настройка зеркал. Это очень

> серьезная помеха. Чтобы ссылки распределялись равномерно между

> зеркалами (зеркала это сам сайт с www и его поддомен без www),

> необходимо правильно прописать редирект в файле robots.txt.

> Проверка файла sitemap.xml выдала ошибку. Этот файл содержит

> информацию для поисковых систем о страницах сайта, подлежащих

> индексации и помогает определить местонахождение страниц сайта,

> время их последнего обновления, частоту обновления и важность

> относительно других страниц, чтобы более разумно индексировать сайт.

Обязательные требования:

- ответственность

- коммуникабельность

- наличие портфолио выполненных работ

При успешном выполнении задания возможно сотрудничество на постоянной основе.