Требуется грамотный сео-мастер для продвижения сайта в вышеназванных системах. Ваши предложения можем обсудить в скайпе bmcproperty Проект срочный. В бюджет входит только оплата труда. Закуп ссылок с наших аккаунтов.
Анализ сайта и подготовка к продвижению
Сайт: http://www.eb-school.ru
сделан на платформе Blogger
Задачи:
- анализ сайта на ошибки в коде
- отчет по найденным ошибкам и рекомендации по устранению
- настройка robots.txt
- настройка sitemap.xml (в Blogger нет доступа к этому файлу)
Планируется продвижение через сервис http://www.rookee.ru . Комментарий от службы технической поддержки:
> Если посмотреть пункт "Техническая информация" в анализе системы,
> то здесь отображается неправильная настройка зеркал. Это очень
> серьезная помеха. Чтобы ссылки распределялись равномерно между
> зеркалами (зеркала это сам сайт с www и его поддомен без www),
> необходимо правильно прописать редирект в файле robots.txt.
> Проверка файла sitemap.xml выдала ошибку. Этот файл содержит
> информацию для поисковых систем о страницах сайта, подлежащих
> индексации и помогает определить местонахождение страниц сайта,
> время их последнего обновления, частоту обновления и важность
> относительно других страниц, чтобы более разумно индексировать сайт.
Обязательные требования:
- ответственность
- коммуникабельность
- наличие портфолио выполненных работ
При успешном выполнении задания возможно сотрудничество на постоянной основе.
Заявки фрилансеров
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