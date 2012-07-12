Создать план продвижения компании в сети

Здравствуйте коллеги. Нам нужна помощь, в разработке маркетингового плана продвижения в сети. Тематика первого проекта: юридические услуги, второго - наружная реклама.

Просто набросать список слов для продвижения не нужно, нужно понять где находится ца, как к ней достучатся (seo, smo, smm, e-mail marketing, контекст и т.д.) Суметь обосновать свою точку зрения, лучше на собственной практике, сделать примерные расчеты по рентабельности при значении среднеотраслевой конверсии. Специалисты по накрутке счетчиков и лайков не интересуют, метрики будут ориентированы на финансовые показатели кампании. И главное суметь это качественно и прозрачно реализовать самостоятельно или с нашей помощью.

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