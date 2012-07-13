Здравствуйте. Ищем сеошника на продвижение магазина строительный материалов ИКС Мастер - http://www.4525252.ru . Задача повышение ранжирования товарных позиции и/или повышение трафика с ПС.
Раскрутка групп
Доброго дня!
Необходимо раскрутить группу http://vk.com/make_food и http://www.facebook.com/makefoodru
1. оплата частями по факту выполненных работ.
2. т.к. оплата будет производиться через киви желательно человек из России.
Опыт продвижения сайта в поисковиках приветствуется.
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