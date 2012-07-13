Раскрутка групп

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Закрыт4 заявки101 просмотр

Доброго дня!

Необходимо раскрутить группу http://vk.com/make_food и http://www.facebook.com/makefoodru

1. оплата частями по факту выполненных работ.

2. т.к. оплата будет производиться через киви желательно человек из России.

Опыт продвижения сайта в поисковиках приветствуется.

13 лет назад
Spadik
Сергей 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров