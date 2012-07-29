Прогон сайта XRumer 7 Elite

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Завершен1 заявка156 просмотров

Нужно прогнать 2 сайта (один в зоне .ru, другой .рф) лицензионным XRumer 7 Elite "по всей программе" как говорится.

Просьба ОБЯЗАТЕЛЬНО указывать цену и сроки.

13 лет назад
Gelecia93
Валерия 
34 года
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад

Выбранный исполнитель

keytri
Саша 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад
$25
5 дней
Отличный исполнитель! Сделал анализ сайтов, объяснил как и что делать, прогнал сайты и соответственно предоставил полные отчеты о работе! Спасибо, буду обращаться и всем рекомендую :)
+100500. адекватный заказчик. грамотно составленное ТЗ. оплату получил своевременно

Заявки фрилансеров

keytri
Саша 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад