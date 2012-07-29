Требуется грамотный сео-мастер для продвижения сайта в вышеназванных системах. Ваши предложения можем обсудить в скайпе bmcproperty Проект срочный. В бюджет входит только оплата труда. Закуп ссылок с наших аккаунтов.
Прогон сайта XRumer 7 Elite
Нужно прогнать 2 сайта (один в зоне .ru, другой .рф) лицензионным XRumer 7 Elite "по всей программе" как говорится.
Просьба ОБЯЗАТЕЛЬНО указывать цену и сроки.
Выбранный исполнитель
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