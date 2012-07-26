Раскрутка проекта интернет заработка без рекламы

Необходимо раскрутить проект интернет заработка http://www.mpayer.net

Особенность данного сайта - это предоставление альтернативного заработка без рекламы. Для понимания, прошу ознакомиться с сайтом.

Необходимо раскручивать данный проект белыми методами. Например, достаточно актуальным будет написание статей на форумах и тематических сайтах. Предложите сами свои способы раскрутить данный проект.

Проект раскрутки предлагается на постоянной основе. Пишите Вашу ежемесячную цену, сроки, опыт (очень важен), стоимость и предположительные результаты. Предпочтение будет отдаваться командам по продвижению и опыту раскрутки подобных проектов.