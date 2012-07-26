Доброго дня! Необходимо раскрутить группу http://vk.com/make_food и http://www.facebook.com/makefoodru 1. оплата частями по факту выполненных работ. 2. т.к. оплата будет производиться через киви желательно человек из России. ...
Раскрутка проекта интернет заработка без рекламы
Необходимо раскрутить проект интернет заработка http://www.mpayer.net
Особенность данного сайта - это предоставление альтернативного заработка без рекламы. Для понимания, прошу ознакомиться с сайтом.
Необходимо раскручивать данный проект белыми методами. Например, достаточно актуальным будет написание статей на форумах и тематических сайтах. Предложите сами свои способы раскрутить данный проект.
Проект раскрутки предлагается на постоянной основе. Пишите Вашу ежемесячную цену, сроки, опыт (очень важен), стоимость и предположительные результаты. Предпочтение будет отдаваться командам по продвижению и опыту раскрутки подобных проектов.
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