Раскрутка проекта интернет заработка без рекламы

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Завершен5 заявок212 просмотров

Необходимо раскрутить проект интернет заработка http://www.mpayer.net

Особенность данного сайта - это предоставление альтернативного заработка без рекламы. Для понимания, прошу ознакомиться с сайтом.

Необходимо раскручивать данный проект белыми методами. Например, достаточно актуальным будет написание статей на форумах и тематических сайтах. Предложите сами свои способы раскрутить данный проект.

Проект раскрутки предлагается на постоянной основе. Пишите Вашу ежемесячную цену, сроки, опыт (очень важен), стоимость и предположительные результаты. Предпочтение будет отдаваться командам по продвижению и опыту раскрутки подобных проектов.

Написание статей
13 лет назад
leored
37 лет
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
67 отзывов(-3)

Выбранный исполнитель

RazvitieSaitov
Сергей 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
13 лет назад
$70
3 дня
Всем доволен.
Рекомендую, хороший заказчик!

Заявки фрилансеров

RazvitieSaitov
Сергей 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
13 лет назад

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