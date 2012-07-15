Продвижение блогами

Взял задание только ради быстрого заработка денег. Разместил "Обзор" (заметьте в кавычках) на первый попавшийся сайт. Обзором это вообще не назовешь. Просто коряво написанный коротенький текст с цитированием того что есть на сайте и ошибками. В результате ни одного посетителя с данного сайта. А на мои претензии он пишет, что отвечал только за размещение, хотя обзор и подбор площадки для максимального привлечения посетителей были полностью на нем и это заранее обговаривалось!!! Считаю, что деньги и время я потратил зря! Никому не советую такого специалиста.