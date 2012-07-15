Продвижение блогами

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Закрыт8 заявок171 просмотр

Необходимо продвинуть сайт mpayer.net блогами

13 лет назад
leored
37 лет
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
67 отзывов(-3)

Выбранный исполнитель

Esemyanov
Егор 
32 года
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад
$100
3 дня
Взял задание только ради быстрого заработка денег. Разместил "Обзор" (заметьте в кавычках) на первый попавшийся сайт. Обзором это вообще не назовешь. Просто коряво написанный коротенький текст с цитированием того что есть на сайте и ошибками. В результате ни одного посетителя с данного сайта. А на мои претензии он пишет, что отвечал только за размещение, хотя обзор и подбор площадки для максимального привлечения посетителей были полностью на нем и это заранее обговаривалось!!! Считаю, что деньги и время я потратил зря! Никому не советую такого специалиста.
Ужасный заказчик! Постоянно ноет и психует.

Заявки фрилансеров

Esemyanov
Егор 
32 года
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад